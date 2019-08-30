Черный дым над центром столицы напугал киевлян
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Сегодня, около 19:00, киевлян напугало большое количество черного дыма в центре столицы, передает корреспондент УНН.
Как сообщили столичные спасатели, возле ТЦ на Майдане Независимости - горел мусор. В результате пожара в небо поднимались облака черного дыма.
"Пожар произошел около Консерватории на Майдане Незалежности. По предварительной информации, горит мусор на площади 20 кв м", - сообщили в пресс-службе ГСЧС города Киева.
На место происшествия выехала одна пожарная машина. Сейчас началась ликвидация пожара.
Добавим, что черный дым над центром Киева видно из разных уголков столицы. Киевляне в соцсетях активно обсуждают пожар и черный дым, нависший над центром города.
Напомним, в Киеве потушили пожар в складском ангаре.