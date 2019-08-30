Чорний дим над центром столиці налякав киян
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Сьогодні, близько 19:00, киян налякала велика кількість чорного диму у центрі столиці, передає кореспондент УНН.
Як повідомили столичні рятувальники, біля ТЦ на Майдані Незалежності - горіло сміття. У результаті пожежі у небо здіймались хмари чорного диму.
"Пожежа сталася біля Консерваторії на Майдані Незалежності. За попередньою інформацією, горить сміття на площі 20 кв м", - повідомили у пресслужбі ДСНС міста Києва.
На місце події виїхала одна пожежна машина. Наразі розпочалася ліквідація пожежі.
Додамо, що чорний дим над центром Києва видно з різних куточків столиці. Кияни у соцмережах активно обговорюють пожежу та чорний дим, що навис над центром міста.
Нагадаємо, у Києві загасили пожежу в складському ангарі.