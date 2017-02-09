Мужчину задержали за попытку изнасилования несовершеннолетней в Житомире

О происшествии полицейским сообщила мать девочки. С ее слов стало известно, что с самого утра ее бывший сожитель выпивал вместе со своим другом в заведении, где работает заявительница.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина совершил ссору в кафе, вел себя неприлично, за что его и попросили оттуда уйти. Однако направился гражданин домой к своей бывшей. В то время в доме находилась ее несовершеннолетняя дочь. Мужчина не имел ключей от входной двери, поэтому начал бить окна частного дома. Дочь открыла дверь. В телефонном разговоре с матерью дочь сообщила, что бывший сожитель очень агрессивно себя ведет. Попав в дом, мужчина начал искать свои вещи. Дочь пыталась его остановить. Последний сообщил, что девушка ему очень нравится и он всегда мечтал о ней. Бедняге не удалось вырваться из крепких объятий обидчика, который силой целовал ребенка и обнимал. В то время забежала мать. Она изо всех сил набросилась на злоумышленника. Последний женщину оттолкнул и начал бить. Через некоторое время он ушел", - сообщили в патрульной полиции.

Получив вызов, патрульные начали розыскные мероприятия. Вскоре мужчину задержали на автовокзале. Во время задержания он оказал сопротивление, поэтому патрульным пришлось применять спецсредства.

Задержанный доставлен в горотдел. Также установлено, что злоумышленник уже отбывал наказание с лишением свободы за совершение подобных преступлений.