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Чоловіка затримали за спробу зґвалтування неповнолітньої у Житомирі

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Чоловік намагався зґвалтувати неповнолітню 14-річну дівчину у Житомирі. Зловмисника затримано. Про це поінформували у прес-службі Патрульної поліції міста, повідомляє УНН.

Чоловіка затримали за спробу зґвалтування неповнолітньої у Житомирі

Про подію поліцейським повідомила мати дівчинки. З її слів стало відомо, що з самого ранку її колишній співмешканець випивав разом із своїм другом у закладі, де працює заявниця.

“Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік вчинив сварку в кафе, поводив себе непристойно, за що його і попросили звідти піти. Проте направився громадянин не будь-куди, а додому до своєї колишньої. В той самий час у будинку перебувала її неповнолітня дочка. Чоловік не мав ключів від вхідних дверей, тож почав трощити вікна приватної оселі. Дочка відкрила двері. В телефонній розмові з матір’ю дочка повідомила, що колишній співмешканець дуже агресивно себе поводить. Потрапивши до будинку, чоловік почав шукати свої речі. Дочка намагалася його зупинити. Натомість останній повідомив, що дівчина йому дуже подобається і завжди мріяв про неї. Бідоласі не вдалося вирватися з міцних обіймів кривдника, який силоміць цілував дитину і обнімав. В той час забігла мати. Вона щосили накинулася на зловмисника. Останній жінку відштовхнув, почав бити. Через деякий час подався подався геть”, — повідомили у патрульній поліції.

Отримавши виклик, патрульні розпочали розшукові заходи. Незабаром чоловіка затримали на автовокзалі. Під час затримання він чинив опір, отож патрульним довелось застосовувати спецзасоби.

Наразі затриманий доставлений до міськвідділку. Також встановлено, що зловмисник відбував покарання з позбавленням волі за вчинення подібних злочинів.

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