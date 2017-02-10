Мужчину арестовали за изнасилование 10-летней девочки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня, 10 февраля, прокуратура арестовала жителя Ровенской области по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
Жителю Ровенской области сообщено о подозрении в совершении насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего ребенка.
Происшествие случилось 8 февраля этого года в г.Здолбунов. Установлено, что 10-летняя девочка возвращалась домой из школы, вблизи пруда ее догнал незнакомый и, применяя психологическое и физическое давление, изнасиловал ее.
Девочка смогла описать правоохранителям обидчика, последнего задержали в этот же день. Им оказался 22-летний житель Ровенского района, который должен был находиться под домашним арестом. Такая мера пресечения ему была избрана на время рассмотрения судом материалов уголовного производства о совершении человеком корыстных преступлений.
Сегодня к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.
Как сообщал УНН, мужчину задержали за попытку изнасилования несовершеннолетней в Житомире.