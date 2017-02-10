Чоловіка заарештували за зґвалтування 10-річної дівчинки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні, 10 лютого, прокуратура заарештувала жителя Рівненщини за підозрою в зґвалтуванні неповнолітньої дитини. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.
Жителю Рівненщини повідомлено про підозру у вчиненні насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої дитини.
Подія трапилася 8 лютого цього року у м. Здолбунів. Встановлено, що 10-річна дівчинка поверталась додому зі школи, поблизу ставка її наздогнав незнайомий та, застосовуючи психологічний та фізичний тиск, зґвалтував її.
Дівчинка змогла описати правоохоронцям кривдника, останнього затримано в цей же день. Ним виявився 22-річний житель Рівненського району, який повинен був знаходитись під домашнім арештом. Такий запобіжний захід йому було обрано на час розгляду судом матеріалів кримінального провадження про вчинення чоловіком корисливих злочинів.
Сьогодні до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.
Як повідомляв УНН, чоловіка затримали за спробу зґвалтування неповнолітньої у Житомирі.