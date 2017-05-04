Мужчина, который гранатой пытался взорвать знакомых, задержан в Кривом Роге

3 мая в полицию г. Кривой Рог поступило сообщение, что на территории Терновского района в одном из домов по ул. Чугунной произошел взрыв.

В результате взрыва пострадали 74-летний мужчина и 31-летняя женщина, которые были доставлены с телесными повреждениями в местную больницу.

Сотрудники полиции установили, что около часа ночи в доме находились хозяйка дома вместе с 2 своими знакомыми. В это время к ним в дом забежал бывший сожитель владелицы жилья, который начал угрожать физической расправой, после чего достал предмет, похожий на гранату РГД-5 и бросил ее в помещение кухни, где находились гости. Далее человек скрылся с места преступления в неизвестном направлении. Хозяйка дома не пострадала, так как на момент взрыва ее в помещении не было.

Как пояснила хозяйка квартиры, женщина 1969 г. р., злоумышленник - это ее бывший сожитель, с которым она проживала совместно несколько месяцев. Причиной их расставяния стало то, что мужчина злоупотреблял алкоголем и постоянно ей угрожал.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 15 и п.1 ч.2. ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Сейчас следственные действия продолжаются, также решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Как сообщал УНН 4 мая, в Мариуполе обнаружили два схрона с боеприпасами.