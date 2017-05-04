Чоловіка, який гранатою намагався підірвати знайомих, затримали в Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На території міста було введено оперативний план "Сирена", в ході відпрацювання якого співробітники поліції виявили та затримали зловмисника. Ним виявився 40-річний місцевий житель, який раніше притягався до кримінальної відповідальності. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу управління Національної поліції у Дніпропетровській області.
3 травня до поліції м. Кривий Ріг надійшло повідомлення, що на території Тернівського району в одному із будинків по вул. Чавунній стався вибух.
Внаслідок вибуху постраждали 74-річний чоловік та 31-річна жінка, яких було доставлено з тілесними ушкодженнями до місцевої лікарні.
Співробітники поліції встановили, що близько 1-ї ночі в будинку знаходилися господиня будинку разом із 2 своїми знайомими, вони святкували. В цей час до них в будинок забіг колишній співмешканець власниці житла, який почав погрожувати фізичною розправою, після чого дістав предмет схожий на гранату РГД-5 та кинув її в приміщення кухні, де знаходились гості. Далі чоловік зник з місця злочину у невідомому напрямку. Власниця будинку не постраждала, так як на момент вибуху її в приміщенні не було.
Як пояснила господиня помешкання, місцева жінка 1969 року народження, то зловмисник - це її колишній співмешканець, з яким вона проживала спільно кілька місяців. Причиною їх розтавання стало те, що чоловік зловживав алкоголем і постійно їй погрожував.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 15 та п.1 ч.2. ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Наразі слідчі дії тривають, також вирішується питання стосовно обрання чоловіку запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН 4 травня, у Маріуполі виявлено два схрони з боєприпасами.