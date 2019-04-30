Мужчину в РФ приговорили к 2,5 годам за повреждение картины Репина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам колонии общего режима Игоря Подпорина, повредившим раму и холст картины художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г." в Третьяковской галерее в российской столице. Об этом сообщает издание "Москва", передает УНН.
"Признать Игоря Подпорина виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима", - объявила приговор судья Наталья Чепрасова.
Во время прений сторон прокурор просил суд приговорить Подпорина к трем годам колонии общего режима.
Подпорин признал вину частично. По его словам, он признает вину по ч. 1 ст. 243 УК РФ ("Повреждение объектов культурного наследия"). В то время как гособвинение посчитало, что действия Подпорина подпадают под ч. 2 этой статьи ( "Повреждение особо ценных объектов культурного наследия").
Ранее, по результатам психиатрической экспертизы Подпорин был признан вменяемым. Сам обвиняемый мотивировал свой поступок тем, что, по его мнению, картина искажала исторические факты.
Вечером 25 мая 2018 года в московскую полицию от сотрудника охраны Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины. Полицейские прибыли на место и задержали гражданина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил в трех местах полотно картины Репина. От падения стекла также пострадала авторская художественная рама. Самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не было повреждено. Картина изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую Третьяковской галереи. По подозрению в совершении преступления был задержан Подпорин, его арестовали.
Согласно экспертизе, нанесенный действиями обвиняемого ущерб картине Репина составляет не менее 30 млн руб. (около 12,26 млн грн).