Чоловіка у РФ засудили до 2,5 року за пошкодження картини Рєпіна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Замоскворецький районний суд Москви засудив до двох років і шести місяців колонії загального режиму Ігоря Подпоріна, що пошкодив раму і полотно картини художника Іллі Рєпіна "Іван Грозний і син його Іван 16 листопада 1581 р." у Третьяковській галереї у російській столиці. Про це повідомляє видання "Москва", передає УНН.
"Визнати Ігоря Подпоріна винним і призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки і шість місяців, з відбуванням покарання в колонії загального режиму", - оголосила вирок суддя Наталія Чепрасова.
Під час дебатів сторін прокурор просив суд засудити Подпоріна до трьох років колонії загального режиму.
Подпорін визнав провину частково. За його словами, він визнає провину за ч. 1 ст. 243 КК РФ ("Пошкодження об'єктів культурної спадщини"). У той час як держобвинувачення вважало, що дії Подпоріна підпадають під ч. 2 цієї статті ("Пошкодження особливо цінних об'єктів культурної спадщини").
Раніше, за результатами психіатричної експертизи Подпорін був визнаний осудним. Сам обвинувачений мотивував свій вчинок тим, що, на його думку, картина спотворювала історичні факти.
Увечері 25 травня 2018 року у московську поліцію від співробітника охорони Третьяковської галереї надійшло повідомлення про пошкодження картини. Поліцейські прибули на місце і затримали громадянина, який металевим стовпчиком огорожі розбив скло картини і пошкодив в трьох місцях полотно картини Рєпіна. Від падіння скла також постраждала авторська художня рама. Найцінніше - зображення осіб і рук царя і царевича - не було пошкоджено. Картина вилучена з постійної експозиції і перенесена в реставраційну майстерню Третьяковської галереї. За підозрою в скоєнні злочину був затриманий Подпорін, його арештували.
Згідно з експертизою, нанесений діями обвинуваченого збиток картині Рєпіна становить не менше 30 млн руб. (близько 12,26 млн грн).