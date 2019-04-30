Чоловіка у РФ засудили до 2,5 року за пошкодження картини Рєпіна

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Замоскворецький районний суд Москви засудив до двох років і шести місяців колонії загального режиму Ігоря Подпоріна, що пошкодив раму і полотно картини художника Іллі Рєпіна "Іван Грозний і син його Іван 16 листопада 1581 р." у Третьяковській галереї у російській столиці. Про це повідомляє видання "Москва", передає УНН.