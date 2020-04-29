Мужчину и женщину, которых подозревают в торговле людьми, взяли под стражу в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Кропивницком будут держать под стражей мужчину и женщину, которым сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Об этом УНН сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
Сообщники хотели обогатиться за счет торговли людьми. Выполняя условия преступного сговора, женщина должна была подыскивать в Кривом Роге людей с выраженными физическими недостатками, без определенного места жительства, злоупотребляющих спиртными напитками и которые находятся в тяжелом материальном положении, вербовать их для поездки в Кропивницкий для эксплуатации как нищих.
Пострадавший в течение месяца, работая с 8:00 до 20:00 без выходных, был вынужден заниматься попрошайничеством под полным контролем подозреваемых, которые указывали, каким образом и где необходимо попрошайничать.
Исследовав все материалы, добавленные полицией, суд применил в отношении подозреваемых меры пресечения. Мужчину и женщину держать под стражей 60 дней, а еще одной подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 дней.
Напомним, в Тернопольской области будут судить женщину за продажу девушек в сексуальное рабство.