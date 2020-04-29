Чоловіка і жінку, яких підозрюють у торгівлі людьми, взяли під варту на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Кропивницькому триматимуть під вартою чоловіка та жінку, яким повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 149 Кримінального Кодексу України (торгівля людьми). Про це УНН поінформували в пресслужбі Ленінського районного суду.
Спільники хотіли збагатитися за рахунок торгівлі людьми. Виконуючи умови злочинної змови, жінка повинна була підшукувати у Кривому Рогу людей з вираженими фізичними вадами, без визначеного місця проживання, які зловживають спиртними напоями та знаходяться в тяжкому матеріальному становищі, вербувати їх для поїздки в Кропивницький для експлуатації як жебраків.
Потерпілий протягом місяця, працюючи з 8:00 до 20:00 без вихідних, був вимушений займатись жебракуванням під повним контролем підозрюваних, які вказували, яким чином та де необхідно жебракувати.
Дослідивши всі матеріали, додані поліцією, суд застосував відносно підозрюваних запобіжний захід. Чоловіка та жінку триматимуть під вартою 60 днів, а ще одній підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів.
Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть жінку за продаж дівчат у сексуальне рабство.