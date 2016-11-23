Мужчина из Украины погиб в горах Новой Зеландии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Уроженец Украины, который проживает в Новой Зеландии, погиб во время восхождения на горный хребет Тараруа. Об этом сообщает местное издание NZ Herald, передает УНН.
Во время похода в горы на выходных погибли двое туристов. Полиция сообщила имена погибших, ими оказались 39-летний уроженец Украины Михаил Степура и 32-летний уроженец Беларуси Павел Позняк. Оба мужчины проживали в Новой Зеландии - городах Лоуэр-Хатт и Окленд.
Отмечается, что мужчины отправились в поход в субботу утром и должны были вернуться в воскресенье вечером. Когда они не вернулись, их объявили в розыск. Их тали нашли утром в понедельник вблизи туристического приюта.
Сейчас основной версией гибели является смерть от переохлаждения, обстоятельства смерти выясняются.