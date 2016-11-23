Чоловік з України загинув у горах Нової Зеландії

Під час походу у гори на вихідних загинули двоє туристів. Поліція повідомила імена загиблих, ними виявились 39-річний уродженець України Михайло Степура та 32-річний уродженець Білорусі Павло Позняк. Обидва чоловіки проживали у Новій Зеландії — містах Лоуер-Хатт та Окленд.

Зазначається, що чоловіки вирушили у похід у суботу вранці та мали повернутися у неділю ввечері. Коли вони не повернулись, їх оголосили у розшук. Їхні тіла знайшли вранці у понеділок поблизу туристичного притулку.

Наразі основною версією загибелі є смерть від переохолодження, обставини смерті з’ясовуються.