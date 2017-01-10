Человек, который испортил знак "Hollywood" сдался полиции - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Полиции Лос-Анджелеса задержали нарушителя, который испортил надпись "Hollywood" на голливудских холмах. Об этом сообщает газета The Los Angeles Times, передает УНН.
Согласно заявлению департамента, 30-летний Закари Коул Фернандес сдался полиции добровольно. В отделение он прибыл в сопровождении адвоката.
По информации издания, мужчине было предъявлено обвинение в мелком правонарушении. Через 2 часа он был отпущен на свободу под залог в размере 1 тыс. долларов. Перед судом Закари Коул Фернандес появится 15 февраля.
Полиция сообщила, что знак "Hollywood" не было значительно повреждено через поступок Фернандеса, хотя буквы и были на короткое время изменены.
"Голливудский знак видел много попыток гидротермальных изменений на протяжении многих лет людьми, ищут популярность или коммерческую выгоду", - отметил в заявлении представитель городского совета в Лос-Анджелесе Дэвид Рю.
Также отмечается, что полиция Калифорнии расценили такой поступок, как проступок, а не уголовное преступление.
Как сообщал УНН, 2 января полиция Лос-Анджелеса искала подозреваемых, которые превратили легендарную надпись на голливудских холмах с "Hollywood" на "Hollyweed" .