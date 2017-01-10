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Чоловік, який зіпсував знак “Hollywood” здався поліції — ЗМІ

Чоловік, який зіпсував знак “Hollywood” здався поліції — ЗМІ

Київ • УНН

 • 8885 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Поліції Лос-Анджелеса затримали порушника, який зіпсував напис “Hollywood” на голлівудських пагорбах. Про це повідомляє газета The Los Angeles Times, передає УНН.

Згідно із заявою департаменту, 30-річний Закарі Коул Фернандес здався поліції добровільно. У відділення він прибув у супроводі адвоката.

За інформацією видання, чоловіку було пред’явлено звинувачення в дрібному правопорушенні. Через дві години він був відпущений на свободу під заставу в розмірі 1 тис. доларів. Перед судом Закарі Коул Фернандес постане 15 лютого.

Поліція повідомила, що знак “Hollywood” не було значно пошкоджено через вчинок Фернандеса, хоч букви і були на короткий час змінені.

"Голлівудський знак бачив багато спроб гідротермальних змін протягом багатьох років людьми, що шукають популярність або комерційну вигоду“,- наголосив в заяві представник міської ради в Лос-Анджелесі Девід Рю.

Також зазначається, що поліція Каліфорнії розцінили такий вчинок, як проступок, а не кримінальний злочин.

Як повідомляв УНН, 2 січня поліція Лос-Анджелеса шукала підозрюваних, які перетворили легендарний напис на голлівудських пагорбах з “Hollywood” на “Hollyweed”.

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