Чоловік, який зіпсував знак “Hollywood” здався поліції — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Поліції Лос-Анджелеса затримали порушника, який зіпсував напис “Hollywood” на голлівудських пагорбах. Про це повідомляє газета The Los Angeles Times, передає УНН.
Згідно із заявою департаменту, 30-річний Закарі Коул Фернандес здався поліції добровільно. У відділення він прибув у супроводі адвоката.
За інформацією видання, чоловіку було пред’явлено звинувачення в дрібному правопорушенні. Через дві години він був відпущений на свободу під заставу в розмірі 1 тис. доларів. Перед судом Закарі Коул Фернандес постане 15 лютого.
Поліція повідомила, що знак “Hollywood” не було значно пошкоджено через вчинок Фернандеса, хоч букви і були на короткий час змінені.
"Голлівудський знак бачив багато спроб гідротермальних змін протягом багатьох років людьми, що шукають популярність або комерційну вигоду“,- наголосив в заяві представник міської ради в Лос-Анджелесі Девід Рю.
Також зазначається, що поліція Каліфорнії розцінили такий вчинок, як проступок, а не кримінальний злочин.
Як повідомляв УНН, 2 січня поліція Лос-Анджелеса шукала підозрюваних, які перетворили легендарний напис на голлівудських пагорбах з “Hollywood” на “Hollyweed”.