Мужчина утонул пытаясь переплыть реку на Хмельнитчине

В Службу спасения поступило сообщение о том, что вблизи с.Жванец Каменец-Подольского района, в реке Днестр утонул местный житель.

"Чрезвычайная ситуация произошла на глазах очевидцев. 55-летний мужчина после употребления алкогольных напитков решил переплыть Днестр и утонул. Тело утопленника искали почти 7:00. Спасатели обнаружили тело в 10 метрах от берега на глубине 7 метров ", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 27 марта тело ребенка, которую разыскивать несколько суток, нашли на Закарпатье .