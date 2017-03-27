Мужчина утонул пытаясь переплыть реку на Хмельнитчине
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 марта. УНН. В Хмельницкой области утонул мужчина который пытался переплыть Днестр.
Трагедия произошла в Каменец-Подольском районе. Сообщает региональная пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
В Службу спасения поступило сообщение о том, что вблизи с.Жванец Каменец-Подольского района, в реке Днестр утонул местный житель.
"Чрезвычайная ситуация произошла на глазах очевидцев. 55-летний мужчина после употребления алкогольных напитков решил переплыть Днестр и утонул. Тело утопленника искали почти 7:00. Спасатели обнаружили тело в 10 метрах от берега на глубине 7 метров ", - сообщили в ведомстве.
Напомним, 27 марта тело ребенка, которую разыскивать несколько суток, нашли на Закарпатье .