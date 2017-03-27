Чоловік втопився намагаючись переплисти ріку на Хмельниччині

До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що поблизу с.Жванець Кам’янець-Подільського району, у річці Дністер втопився місцевий житель.

“Надзвичайна ситуація сталася на очах очевидців. 55-річний чоловік після вживання алкогольних напоїв вирішив переплисти Дністер і втопився. Тіло потопельника шукали майже 7 годин. Рятувальники виявили тіло за 10 метрів від берега на глибині 7 метрів”, — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 27 березня тіло дитини, котру розшукувати кілька діб, знайшли на Закарпатті.