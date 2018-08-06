Мужчина пробрался на территорию воинской части на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Мужчина пробрался на территорию воинской части в Мелитополе Запорожской области, где его задержали и передали в руки правоохранителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.
"Вчера, 5 августа, около 19:05, благодаря действиям патрульного мобильной огневой позиции бригады транспортной авиации Воздушных сил ВС Украины, которая дислоцируется в Мелитополе, было выявлено и задержано гражданское лицо, попавшее на территорию воинской части", - говорится в сообщении.
"По предварительной информации, лицо, которое оказалось жителем Мелитополя, 1989 года рождения, двигалось по территории аэродрома к реке, чтобы посмотреть, ловит ли там кто-то рыбу. Во время обыска у задержанного был обнаружен военный билет и мобильный телефон", - добавили в ВС ВСУ.
О задержании лица были оповещены органы Национальной полиции, военной службы правопорядка ВС Украины и Службы безопасности Украины. Нарушитель был передан представителям Национальной полиции.
Напомним, СБУ на Закарпатье поймала военных на продаже тротила.