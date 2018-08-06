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Чоловік пробрався на територію військової частини на Запоріжжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Чоловік пробрався на територію військової частини у Мелітополі Запорізької області, де його затримали і передали до рук правоохоронців. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"Вчора, 5 серпня, близько 19:05, завдяки діям патрульного мобільної вогневої позиції бригади транспортної авіації Повітряних сил ЗС України, що дислокується у Мелітополі, було виявлено та затримано цивільну особу, яка потрапила на територію військової частини", - йдеться у повідомленні.

"За попередньою інформацією, особа, яка виявилася жителем Мелітополя, 1989 року народження, рухалася по території аеродрому до річки, щоб подивитись, чи ловить там хтось рибу. Під час обшуку у затриманого було виявлено військовий квиток та мобільний телефон", - додали у ПС ЗСУ.

Про затримання особи були оповіщені органи Національної поліції, військової служби правопорядку ЗС України та служби безпеки України. Порушника було передано представникам Національної поліції.

Нагадаємо, СБУ на Закарпатті спіймала військових на продажі тротилу.

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