Чоловік пробрався на територію військової частини на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Чоловік пробрався на територію військової частини у Мелітополі Запорізької області, де його затримали і передали до рук правоохоронців. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
"Вчора, 5 серпня, близько 19:05, завдяки діям патрульного мобільної вогневої позиції бригади транспортної авіації Повітряних сил ЗС України, що дислокується у Мелітополі, було виявлено та затримано цивільну особу, яка потрапила на територію військової частини", - йдеться у повідомленні.
"За попередньою інформацією, особа, яка виявилася жителем Мелітополя, 1989 року народження, рухалася по території аеродрому до річки, щоб подивитись, чи ловить там хтось рибу. Під час обшуку у затриманого було виявлено військовий квиток та мобільний телефон", - додали у ПС ЗСУ.
Про затримання особи були оповіщені органи Національної поліції, військової служби правопорядку ЗС України та служби безпеки України. Порушника було передано представникам Національної поліції.
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