Мужчина вернул книгу взятую 100 лет назад в библиотеке

Сообщается, что прабабушка В.Джонсона взяла сборник коротких рассказов Фрэнсиса Хопкинса Смита "На Сорок минут позже" в библиотеке в 1917 году, однако умерла за неделю до того, как истек срок ее возврата.

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Мужчина обнаружил библиотечную книгу в 1996 году, но не вернул ее в библиотеку сразу, считая, что через столько лет она перешла в семью. Возвращая книгу работникам библиотеки, В.Джонсон признался, что чувствует вину за то, что намеренно не возвращал сборник в библиотеку более 20 лет.

"Я виноват. Я знаю это. Виноват, виноват, виноват ", - посетовал он. Руководство библиотеки ни стало взимать штраф за просрочку.