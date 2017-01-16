Мужчина вернул книгу взятую 100 лет назад в библиотеке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Сан-Франциско американец Веб Джонсон вернул в библиотеку книгу, которую 100 лет назад взяла его прабабушка, передает УНН со ссылкой на San Francisco Chronicle.
Сообщается, что прабабушка В.Джонсона взяла сборник коротких рассказов Фрэнсиса Хопкинса Смита "На Сорок минут позже" в библиотеке в 1917 году, однако умерла за неделю до того, как истек срок ее возврата.
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Мужчина обнаружил библиотечную книгу в 1996 году, но не вернул ее в библиотеку сразу, считая, что через столько лет она перешла в семью. Возвращая книгу работникам библиотеки, В.Джонсон признался, что чувствует вину за то, что намеренно не возвращал сборник в библиотеку более 20 лет.
"Я виноват. Я знаю это. Виноват, виноват, виноват ", - посетовал он. Руководство библиотеки ни стало взимать штраф за просрочку.