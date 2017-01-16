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Чоловік повернув книгу взяту 100 років тому в бібліотеці

Чоловік повернув книгу взяту 100 років тому в бібліотеці

Київ • УНН

 • 9352 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. У Сан-Франциско американець Веб Джонсон повернув до бібліотеки книгу, яку 100 років тому взяла його прабабуся, передає УНН з посиланням на San Francisco Chronicle.

Повідомляється, що прабабуся В.Джонсона взяла збірку коротких оповідань Френсіса Хопкінса Сміта “На Сорок хвилин пізніше” у бібліотеці в 1917 році, проте померла за тиждень до того, як закінчився термін її повернення.

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Чоловік виявив бібліотечну книгу в 1996 році, але не повернув її в бібліотеку відразу, вважаючи, що через стільки років вона перейшла в сім’ю. Повертаючи книгу працівникам бібліотеки, В.Джонсон зізнався, що відчуває провину за те, що навмисно не повертав збірник в бібліотеку більше 20 років.

“Я винен. Я знаю це. Винен, винен, винен,” — поскаржився він. Керівництво бібліотеки не стало стягувати штраф за прострочення.

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