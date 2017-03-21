Мужчина попал под поезд в столичном метро
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Мужчина попал под поезд на станции метрополитена "Черниговская" в Киеве во вторник утром, ему оказали медицинскую помощь. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
"Пассажир попал под поезд на "Черниговской". Движение поездов восстановлено в обычном режиме. С пассажиром медики и полиция. Жив", говорится в сообщении метрополитена в Twitter.
По данным ГосЧС, сообщение о событии спасатели получили 21 марта в 6:48.
На место происшествия выехало дежурное отделение отряда горно-спасательных работ мобильного спасательного центра ГосЧС Украины.
"Прибыв на место в 6:57, спасатели оказали пострадавшему домедицинскую помощь и транспортировали его к автомобилю скорой помощи", - добавили в ГосЧС.
Напомним, в феврале машинист метро в Харькове спас женщину от самоубийства.
Пассажир попал под поезд на "Черниговской". Движение поездов восстановлено в обычном режиме. С пассажиром медики и полиция. Жив.- Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 21 марта 2017 г.