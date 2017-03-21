Чоловік потрапив під поїзд у столичному метро
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Чоловік потрапив під поїзд на станції метрополітену "Чернігівська" у Києві у вівторок зранку, йому надали медичну допомогу. Про це УНН повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".
"Пасажир потрапив під потяг на “Чернігівській”. Рух поїздів відновлено в звичайному режимі. З пасажиром медики і поліція. Живий", -йдеться у повідомленні метрополітену у Twitter.
За даними ДСНС, повідомлення про події рятувальники отримали 21 березня о 6:48.
На місце події виїхало чергове відділення загону гірничо-рятувальних робіт мобільного рятувального центру ДСНС України.
"Прибувши на місце о 6:57, рятувальники надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до автомобіля швидкої допомоги", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, у лютому машиніст метро у Харкові врятував жінку від самогубства.
Пасажир потрапив під потяг на "Чернігівській". Рух поїздів відновлено в звичайному режимі. З пасажиром медики і поліція. Живий.— Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 21 марта 2017 г.