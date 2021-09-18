Мужчина после спора обстрелял машину с детьми: его задержали

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Конфликт двух водителей перерос в стрельбу в Черновцах. Хулиган стрелял из пневматического пистолета в автомобиль своего оппонента, даже несмотря на то, что в машине были несовершеннолетние, сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

Детали

Сообщение о стрельбе в полиции получили накануне вечером, примерно в 20 часов. По словам 44-летнего заявителя, во время движения на автомобиле Daewoo Lanos по одной из улиц Черновцов, водитель легковушки Volkswagen несколько раз выстрелил в его транспортное средство и уехал в неизвестном направлении.

Пообщавшись с заявителем и очевидцами на месте происшествия, правоохранители выяснили, что на перекрестке у пострадавшего возник спор с водителем автомобиля Volkswagen Bora. Водитель иномарки начал преследовать Daewoo Lanos и во время движения стрелял по транспортному средству. "Поравнявшись с автомобилем пострадавших, злоумышленник выстрелил в сторону окон пассажирских дверей и уехал с места происшествия. В результате выстрелов разбилось стекло передней и задней пассажирской двери справа", - рассказали правоохранители.

"На момент преступления, кроме взрослых, в автомобиле находились трое несовершеннолетних", - указали в полиции.

Всего в машине заявителя в то время находилось шесть человек - кроме трех детей в возрасте 8, 14 и 15 лет, еще трое взрослых. В результате стрельбы никто из людей не пострадал, добавили правоохранители.

Сотрудники полиции быстро установили местонахождение и задержали злоумышленника - 22-летнего буковинца. У него правоохранители изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 мм и автомобиль.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Дополнение

Согласно отчету Нацполиции, в 2020 году в среднем каждые три часа происходило одно преступление против ребенка. В прошлом году полицией зарегистрировано в общей сложности почти 3400 преступлений, совершенных в отношении детей, из которых 2200 раскрыты и направлены в суд. Количество преступлений против детей в прошлом году сократилось на 16%, по сравнению с 2019 годом.

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