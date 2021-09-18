Мужчина после спора обстрелял машину с детьми: его задержали

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Конфликт двух водителей перерос в стрельбу в Черновцах. Хулиган стрелял из пневматического пистолета в автомобиль своего оппонента, даже несмотря на то, что в машине были несовершеннолетние, сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.