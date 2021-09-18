Чоловік після суперечки обстріляв автівку з дітьми: його затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Конфлікт двох водіїв переріс у стрілянину у Чернівцях. Хуліган стріляв з пневматичного пістолета в автомобіль свого опонента, навіть попри те, що в автівці були неповнолітні, повідомили УНН у відділі комунікації поліції Чернівецької області.
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Повідомлення про стрілянину у поліції отримали напередодні ввечері, приблизно о 20 годині. Зі слів 44-річного заявника, під час руху на автомобілі Daewoo Lanos по одній із вулиць Чернівців, водій легковика Volkswagen декілька разів вистрілив у його транспортний засіб і поїхав у невідомому напрямку.
Поспілкувавшись із заявником та очевидцями на місці події, правоохоронці вияснили, що на перехресті у потерпілого виникла суперечка з водієм автомобіля Volkswagen Bora. Кермувальник іномарки почав переслідувати Daewoo Lanos і під час руху стріляв по транспортному засобу. "Порівнявшись із автомобілем потерпілих, зловмисник вистрілив у сторону вікон пасажирських дверей і поїхав з місця події. Внаслідок пострілів розбилося скло передніх і задніх пасажирських дверей справа", - розповіли правоохоронці.
"На момент злочину, окрім дорослих, в автівці перебували троє неповнолітніх", - вказали у поліції.
Загалом в автівці заявника на той час перебувало шестеро людей - окрім трьох дітей віком 8, 14 і 15 років, ще троє дорослих. Внаслідок стрілянини ніхто з людей не постраждав, додали правоохоронці.
Співробітники поліції швидко встановили місцезнаходження і затримали зловмисника – 22-річного буковинця. У нього правоохоронці вилучили пневматичний пістолет калібру 4,5 мм та автомобіль.
За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Доповнення
Згідно зі звітом Нацполіції, у 2020 році у середньому кожні три години ставався один злочин проти дитини. Минулого року поліцією зареєстровано загалом майже 3400 злочинів, скоєних стосовно дітей, з яких 2200 розкриті та направлені до суду. Кількість злочинів проти дітей торік скоротилася на 16%, у порівнянні з 2019 роком.