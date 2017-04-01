Мужчина подорвался на гранате в Марьинке
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 1 марта. УНН. В Марьянке 55 мужчина подорвался на растяжке. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.
Пострадавший госпитализирован в Кураховская больницу с диагнозом осколочное ранение ног, живота и лица. На месте работает полиция.
"Сегодня в 10.30 в полицию поступило сообщение, что в больницу доставлен житель Марьинки с осколочными ранениями. Предварительно установлено, что мужчина вышел за пределы собственного огорода по ул.Матросова и подорвался на растяжке. Сейчас он находится в больнице в Курахово. На месте работает полиция ", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 31 марта взрыв авто произошел в Мариуполе .