Мужчина подорвался на гранате в Марьинке

Пострадавший госпитализирован в Кураховская больницу с диагнозом осколочное ранение ног, живота и лица. На месте работает полиция.

"Сегодня в 10.30 в полицию поступило сообщение, что в больницу доставлен житель Марьинки с осколочными ранениями. Предварительно установлено, что мужчина вышел за пределы собственного огорода по ул.Матросова и подорвался на растяжке. Сейчас он находится в больнице в Курахово. На месте работает полиция ", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 31 марта взрыв авто произошел в Мариуполе .