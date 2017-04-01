Чоловік підірвався на гранаті у Мар'янці

Потерпілого госпіталізовано в Курахівську лікарню з діагнозом осколкове поранення ніг, живота і особи. На місці працює поліція.

"Сьогодні о 10.30 в поліцію надійшло повідомлення, що в лікарню доставлений житель Мар’їнки з осколковими пораненнями. Попередньо встановлено, що чоловік вийшов за межі власного городу по вул.Матросова і підірвався на розтяжці. Зараз він знаходиться в лікарні в Курахово. На місці працює поліція“,- повідомили у прес-службі.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 31 березня вибух авто стався у Маріуполі.