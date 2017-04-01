Чоловік підірвався на гранаті у Мар'янці
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 березня. УНН. У Мар’янці 55 річний чоловік підірвався на розтяжці. Про це кореспонденту УНН повідомили у ГУНП Донецької області.
Потерпілого госпіталізовано в Курахівську лікарню з діагнозом осколкове поранення ніг, живота і особи. На місці працює поліція.
"Сьогодні о 10.30 в поліцію надійшло повідомлення, що в лікарню доставлений житель Мар’їнки з осколковими пораненнями. Попередньо встановлено, що чоловік вийшов за межі власного городу по вул.Матросова і підірвався на розтяжці. Зараз він знаходиться в лікарні в Курахово. На місці працює поліція“,- повідомили у прес-службі.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 31 березня вибух авто стався у Маріуполі.