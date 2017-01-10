Мужчина пытался вывезти из Мариуполя боеприпасы и наркотики

Сегодня, 10 января, на железнодорожном вокзале внимание наряда привлек один из пассажиров, который, увидев правоохранителей, развернулся и направился в обратном направлении. Такое поведение стало поводом для установления его личности и досмотра вещей. Оказалось, что 20-летний житель другой области среди одежды распределил патроны различного калибра (36 штук), сигнальные патроны и ракеты, запал к гранате и коноплю.

Все предметы изъяты и будут направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовных производств по ч.1 ст.263 (незаконное хранение боеприпасов) и ч.1 ст.309 (наркотических веществ) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями указанных статей - до семи лет лишения свободы.