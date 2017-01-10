Чоловік намагався вивезти з Маріуполя боєприпаси та наркотики

Сьогодні, 10 січня, на залізничному вокзалі увагу наряду привернув один із пасажирів, який, побачивши правоохоронців, розвернувся та попрямував у зворотньому напрямку. Така поведінка стала приводом для встановлення його особи та огляду речей. Виявилось, що 20-річний житель іншої області серед одягу розподілив набої різного калібру (36 штук), сигнальні набої і ракети, запал до гранати та коноплі.

Наразі усі предмети вилучено і буде спрямовано на експертизу. Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ч.1 ст.263 (незаконне зберігання боєприпасів) та ч.1 ст.309 (наркотичних речовин) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями вказаних статей, — до семи років позбавлення волі.