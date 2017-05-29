Членов одесской банды будут судить за разбойные нападения на предпринимателей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Одессе члены банды предстанут перед судом за серию разбойных нападений на предпринимателей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении членов преступной группировки, которые терроризировали разбойными нападениями жителей нескольких районов Одесской области.
Установлено, что лидер банды подобрал четырех физически подготовленных сообщников, разделил между ними роли, а также приобрел огнестрельное и другое оружие, балаклавы, перчатки и тому подобное.
По данным следствия, участники преступной группы в течение ноября - декабря 2016 совершили ряд вооруженных нападений и краж у семей предпринимателей в Одессе, с. Заря Саратского района и с. Новоселовка Килийского района Одесской области. Бандиты прибегали к избиению и запугивания, а также связывали своих жертв.
Сумма ущерба, причиненного незаконными действиями, составляет почти полмиллиона гривен. Сейчас членов преступной группировки по ходатайству прокуратуры судом арестованы.
Как сообщал УНН, нападающего, который угрожал работникам банка гранатой , будут судить в Харькове.