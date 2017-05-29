Членів одеської банди судитимуть за розбійні напади на підприємців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. В Одесі члени банди постануть перед судом за серію розбійних нападів на підприємців. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Прокуратура Одещини скерувала до суду обвинувальний акт стосовно членів злочинного угруповання, які тероризували розбійними нападами мешканців декількох районів Одещини.
Установлено, що лідер банди підібрав чотирьох фізично підготовлених спільників, поділив між ними ролі, а також придбав вогнепальну та іншу зброю, балаклави, рукавички тощо.
За даними слідства, учасники злочинної групи протягом листопада - грудня 2016 року скоїли низку озброєних нападів та крадіжок у сімей підприємців в Одесі, с. Зоря Саратського району та у с. Новоселівка Кілійського району Одещини. Бандити вдавалися до побиття та залякування, а також зв’язували своїх жертв.
Сума шкоди, завданої незаконними діями, складає майже півмільйона гривень. Наразі членів злочинного угруповання за клопотанням прокуратури судом арештовано.
Як повідомляв УНН, нападника, який погрожував працівникам банку гранатою, судитимуть у Харкові.