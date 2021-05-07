Численность работников, задачи и полномочия: Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации, подписав подписал Указ № 187/2021 “Вопросы Центра противодействия дезинформации”. Об этом пишет УНН.
Детали
Согласно документу, предельная численность работников Центра составляет 52 человека. Кабинет Министров должен в двухнедельный срок определить условия оплаты труда сотрудников Центра. В соответствии с Положением, Центр подчинен Совету национальной безопасности и обороны Украины. Общее направление и координацию его деятельности осуществляет секретарь СНБО.
Центр противодействия дезинформации возглавляет руководитель, которого назначает и освобождает от должности Президент Украины по представлению секретаря СНБО.
Задача ГПД
ГПД обеспечивает противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, выявление и противодействует дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, а также предотвращать попытки манипулирования общественным мнением.
Центр должен проводить анализ и мониторинг событий и явлений в информационном пространстве, состояния информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве.
Также ГПД выявлять и изучать текущие и прогнозируемые угрозы информационной безопасности Украины, факторы, влияющие на их формирование, а также прогнозировать последствия для национальных интересов.
Центр будет обеспечивать СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины.
Кроме того, Центр будет участвовать в разработке и реализации Стратегии информационной безопасности, осуществлении анализа состояния реализации, в частности по вопросам противодействия дезинформации.
Полномочия ГПД
ГПД может получать в установленном порядке от органов исполнительной власти, правоохранительных и разведывательных органов, прокуратуры, органов местного самоуправления, предприятий и организаций независимо от форм собственности и подчинения, статистические данные, информацию, справочные материалы.
Напомним
В Киеве, в здании Офисе Президента Украины, уже заработал создан на базе СНБО Центр противодействия дезинформации. УНН рассказывал, кто вошел в центр и что делает это учреждение.