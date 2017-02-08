Чиновнице КГГА, которая требовала 40 тыс. грн взятки, избрана мера пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. По ходатайству прокуратуры Киева сотруднице Департамента земельных ресурсов КГГА, которую накануне уличили в вымогательстве и получении 40 тыс. нривен взятки, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и отстранена от должности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Действия чиновницы квалифицированы по ч.3 ст.368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Напомним, 6 февраля 2017 года, правоохранители разоблачили в получении 40 тыс. грн неправомерной выгоды должностному лицу отдела Департамента земельных ресурсов КГГА.
Денежные средства чиновница получила в два этапа от директора предприятия за решение вопроса о заключении договора аренды земельного участка между предприятием и Киевским городским советом.
Сведения о совершенном правонарушении были внесены в ЕРДР по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.