Чиновниці КМДА, яка вимагала 40 тис. грн хабара, обрано запобіжний захід

Дії чиновниці кваліфіковано за ч.3 ст.368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Нагадаємо, 6 лютого 2017 року, правоохоронці викрили на одержанні 40 тис. грн неправомірної вигоди посадовця відділу Департаменту земельних ресурсів КМДА.

Грошові кошти чиновниця одержала у два етапи від директора підприємства за вирішення питання про укладення договору оренди земельної ділянки між підприємством та Київською міською радою.

Відомості про вчинене правопорушення були внесені до ЄРДР за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.