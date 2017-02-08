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Чиновниці КМДА, яка вимагала 40 тис. грн хабара, обрано запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. За клопотанням прокуратури Києва співробітниці Департаменту земельних ресурсів КМДА, яку напередодні викрили на вимаганні та одержанні 40 тис. гривень хабара, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонено від посади. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

Чиновниці КМДА, яка вимагала 40 тис. грн хабара, обрано запобіжний захід

Дії чиновниці кваліфіковано за ч.3 ст.368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Нагадаємо, 6 лютого 2017 року, правоохоронці викрили на одержанні 40 тис. грн неправомірної вигоди посадовця відділу Департаменту земельних ресурсів КМДА.

Грошові кошти чиновниця одержала у два етапи від директора підприємства за вирішення питання про укладення договору оренди земельної ділянки між підприємством та Київською міською радою.

Відомості про вчинене правопорушення були внесені до ЄРДР за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Українські Національні Новини

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