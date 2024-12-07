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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чиновников "ДНР"обвинили в краже оборудования на "Азовэлектростали" и открыли дело за мародерство - росСМИ

Чиновников "ДНР"обвинили в краже оборудования на "Азовэлектростали" и открыли дело за мародерство - росСМИ

Киев  •  УНН

 • 2621 просмотра

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Так называемого заместителя министра промышленности " ДНР "и двух других" чиновников "задержали за мародерство на заводе"Азовэлектросталь". Им грозит до 15 лет заключения за кражу металлоконструкций на 518 млн рублей.

Против чиновников из "ДНР" открыли уголовное дело о мародерстве, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В самопровозглашенной республике задержали группу "чиновников", которые, по данным следствия, ограбили завод "Азовэлектросталь". В частности, речь идет о металлоконструкциях на сумму не менее 518 миллионов рублей.

В преступлении обвиняют так называемого заместителя министра промышленности и торговли "ДНР" Владимира Рущака, его помощника Сергея Голощапова и главу торгового дома "Втормет" Максима Солдатова. Всем им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

росСМИ отмечают, что данная ситуация "в россии случается впервые, когда "чиновников" обвиняют в уголовной ответственности за мародерство". В то же время стоит отметить, что "ДНР" является оккупированной частью Донецкой области, а руководят ею пророссийские марионетки. 

Завод "Азовэлектросталь" выпускал железнодорожный транспорт, металлургическое и горнодобывающее оборудование. Пострадавшее в результате войны после разминирования предприятие планируют передать "ростеху".

Напомним 

Мариупольский горсовет опубликовал видео "Азовстали", которая стала символом героического сопротивления украинских воинов. Изображения демонстрируют масштабные разрушения от российских обстрелов и бомбардировок.

Алина Волянская

Алина Волянская

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