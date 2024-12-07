Чиновников "ДНР"обвинили в краже оборудования на "Азовэлектростали" и открыли дело за мародерство - росСМИ
Киев • УНН
Так называемого заместителя министра промышленности " ДНР "и двух других" чиновников "задержали за мародерство на заводе"Азовэлектросталь". Им грозит до 15 лет заключения за кражу металлоконструкций на 518 млн рублей.
Против чиновников из "ДНР" открыли уголовное дело о мародерстве, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В самопровозглашенной республике задержали группу "чиновников", которые, по данным следствия, ограбили завод "Азовэлектросталь". В частности, речь идет о металлоконструкциях на сумму не менее 518 миллионов рублей.
В преступлении обвиняют так называемого заместителя министра промышленности и торговли "ДНР" Владимира Рущака, его помощника Сергея Голощапова и главу торгового дома "Втормет" Максима Солдатова. Всем им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
росСМИ отмечают, что данная ситуация "в россии случается впервые, когда "чиновников" обвиняют в уголовной ответственности за мародерство". В то же время стоит отметить, что "ДНР" является оккупированной частью Донецкой области, а руководят ею пророссийские марионетки.
Завод "Азовэлектросталь" выпускал железнодорожный транспорт, металлургическое и горнодобывающее оборудование. Пострадавшее в результате войны после разминирования предприятие планируют передать "ростеху".
Напомним
Мариупольский горсовет опубликовал видео "Азовстали", которая стала символом героического сопротивления украинских воинов. Изображения демонстрируют масштабные разрушения от российских обстрелов и бомбардировок.