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15 марта, 19:03 • 114031 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163312 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136018 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128657 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111851 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104924 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101051 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Чиновники в декларациях специально записывают наличные наперед - эксперт

Чиновники в декларациях специально записывают наличные наперед - эксперт

Киев • УНН

 • 10224 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Чиновники специально записывают наличные наперед в электронных декларациях. Об этом в эфире "5 канала" заявила член правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Александра Устинова, передает УНН.

"Сейчас очень много декларируют наличные наперед, чтобы потом ему было легче объяснить, за что он купил что-то в 2016 году, когда ему через год надо будет декларировать. Лучше записать наличные заранее, а потом сказать, ой, я с этой наличности заплатил", - отметила А.Устинова.

Ранее координатор гражданской сети “ОПОРА” Ольга Айвазовская отметила, что электронное декларирование доходов чиновников станет эффективным только после того, когда происхождение состояний будет проверено.

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