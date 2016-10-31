Чиновники в декларациях специально записывают наличные наперед - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Чиновники специально записывают наличные наперед в электронных декларациях. Об этом в эфире "5 канала" заявила член правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Александра Устинова, передает УНН.
"Сейчас очень много декларируют наличные наперед, чтобы потом ему было легче объяснить, за что он купил что-то в 2016 году, когда ему через год надо будет декларировать. Лучше записать наличные заранее, а потом сказать, ой, я с этой наличности заплатил", - отметила А.Устинова.
Ранее координатор гражданской сети “ОПОРА” Ольга Айвазовская отметила, что электронное декларирование доходов чиновников станет эффективным только после того, когда происхождение состояний будет проверено.