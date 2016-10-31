Чиновники в декларациях специально записывают наличные наперед - эксперт

"Сейчас очень много декларируют наличные наперед, чтобы потом ему было легче объяснить, за что он купил что-то в 2016 году, когда ему через год надо будет декларировать. Лучше записать наличные заранее, а потом сказать, ой, я с этой наличности заплатил", - отметила А.Устинова.

Ранее координатор гражданской сети “ОПОРА” Ольга Айвазовская отметила, что электронное декларирование доходов чиновников станет эффективным только после того, когда происхождение состояний будет проверено.