Чиновники у деклараціях спеціально записують готівку наперед - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Чиновники спеціально записують готівку наперед в електронних деклараціях. Про це в ефірі "5 каналу" заявила член правління громадської організації "Центр протидії корупції" Олександра Устінова, передає УНН.
"Зараз дуже багато декларують готівку наперед, щоб потім йому було легше пояснити, за що він купив щось у 2016 році, коли йому через рік треба буде декларувати. Краще записати готівку наперед, а потім сказати, ой, я з цієї готівки заплатив", – зазначила О.Устінова.
Ранішекоординатор громадянської мережі “ОПОРА” Ольга Айвазовська зазначила, що електронне декларування доходів чиновників стане ефективним лише після того, коли походження статків буде перевірено.