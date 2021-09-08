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Чиновники и члены наблюдательных советов больше не смогут называть свои зарплаты "тайной" - Гришина

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 • 21198 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Верховная Рада приняла изменения в некоторые законодательные акты, обеспечивающие открытость информации о размере оплаты труда в государственных компаниях. Об этом сообщила председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам критического состояния "УЗ", народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, передает УНН.

Цитата:

"Зарплата чиновников - больше не государственная тайна! Только что во втором чтении принят очень важный закон - об открытости зарплат госслужащих, менеджеров государственных предприятий и членов наблюдательных советов", - отметила она.

Документ является крайне важным, добавила Гришина. Дело в том, что члены наблюдательных советов и члены правления госпредприятий получают заработные платы из государственного бюджета. Иначе говоря - за счет налогоплательщиков, что недопустимо, считает нардеп.

"Не могут руководители убыточных государственных предприятий получать миллионные зарплаты. Космические выплаты, что любит себе устанавливать менеджмент госпредприятий, по сути уменьшает доходы публичных бюджетов, к которым такие предприятия направляют часть своей прибыли.

В результате получаем недофинансирование образования, пенсий, медицины, культуры и других отраслей", - добавляет Гришина.

И теперь информация о структуре, принципах формирования и размере оплаты труда руководителей государственных и коммунальных предприятий и их заместителей станет доступной, комментирует нардеп.

"Давайте помнить главное: нет никаких "государственных денег", есть только деньги налогоплательщиков", - резюмировала она.

Ранее

Служащие и члены наблюдательного совета "Укразлизныци" пытались скрыть свои зарплаты от членов Временной следственной комиссии, которую возглавляет Юлия Гришина. Она назвала это недопустимым и пообещала раскрыть "тайную" информацию.

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