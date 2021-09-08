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Чиновники і члени наглядових рад більше не зможуть називати свої зарплати “таємницею” - Гришина

Чиновники і члени наглядових рад більше не зможуть називати свої зарплати “таємницею” - Гришина

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила зміни до деяких законодавчих актів, що забезпечують відкритість інформації про розмір оплати праці в державних компаніях. Про це повідомила голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань критичного стану “УЗ”, народний депутат від фракції “Слуга народу” Юлія Гришина, передає УНН.

Цитата:

“Зарплата чиновників — більше не державна таємниця! Тільки-но у другому читанні прийнято дуже важливий закон — про відкритість зарплат держслужбовців, менеджерів державних підприємств і членів наглядових рад”, — зазначила вона.

Документ є вкрай важливим, додала Гришина. Справа в тім, що члени наглядових рад та члени правління держпідприємств отримують заробітні плати із державного бюджету. Інакше кажучи — за рахунок платників податків, що є неприпустимо, вважає нардеп.

"Не можуть керівники збиткових державних підприємств отримувати мільйонні зарплати. Космічні виплати, які полюбляє собі встановлювати менеджмент держпідприємств, по суті зменшує доходи публічних бюджетів, до яких такі підприємства спрямовують частину свого прибутку.

У результаті отримуємо недофінансування освіти, пенсій, медицини, культури та інших галузей”, — додає Гришина.

Тож тепер інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці керівників державних і комунальних підприємств та їхніх заступників стане доступною, коментує нардеп.

“Давайте пам’ятати головне: немає ніяких "державних грошей“, є тільки гроші платників податків”, — резюмувала вона.

Раніше

Службовці та члени наглядової ради “Укразлізниці” намагалися приховати свої зарплати від членів Тимчасової слідчої комісії, яку очолює Юлія Гришина. Вона назвала це неприпустим і пообіцяла розкрити “таємну” інформацію.

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