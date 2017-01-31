Чиновника управления Гоструда на Буковине задержали за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Одного из руководителей управления Гоструда в Черновицкой области разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Госслужащий, член комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве, требовал от местного жителя полторы тысячи долларов за содействие в выплате государственной помощи в связи со смертью близкого родственника.
Сотрудники СБУ задержали чиновника в служебном кабинете при получении взятки.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.