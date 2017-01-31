Чиновника управління Держпраці на Буковині затримали за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Одного з керівників управління Держпраці у Чернівецькій області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Держслужбовець, член комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві, вимагав від місцевого жителя півтори тисячі доларів за сприяння у виплаті державної допомоги у зв’язку зі смертю близького родича.
Співробітники СБУ затримали посадовця у службовому кабінеті під час отримання хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо обрання посадовцю міри запобіжного заходу.