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Чиновника Минобороны, которого задержали за хищение денег на покупку боеприпасов, будут держать под стражей без права на залог

Киев  •  УНН

23 декабрь 2023, 15:14  •  14466 просмотра

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Чиновнику из Минобороны избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 февраля без права внесения залога.

По решению суда, руководителя главного управления Минобороны будут держать под стражей без права внесения залога до 19 февраля. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Сообщается, что по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора суд избрал руководителю Главного управления Минобороны меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога до 19.02.2024.

Напомним,

Вчера украинские правоохранители арестовали чиновника Министерства обороны за коррупционную схему на более чем 1,5 миллиарда гривен, предназначенных для закупки боеприпасов. Схема предусматривала обход более выгодного прямого контракта с производителем, что привело к 30% переплате.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
Посадовця Міноборони, якого затримали за розкрадання грошей на купівлю боєприпасів, триматимуть під вартою без права на заставу
Defense Ministry official detained for embezzling money to buy ammunition will be held in custody without bail
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