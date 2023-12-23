Чиновника Минобороны, которого задержали за хищение денег на покупку боеприпасов, будут держать под стражей без права на залог

По решению суда, руководителя главного управления Минобороны будут держать под стражей без права внесения залога до 19 февраля. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Сообщается, что по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора суд избрал руководителю Главного управления Минобороны меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога до 19.02.2024.

Напомним,

Вчера украинские правоохранители арестовали чиновника Министерства обороны за коррупционную схему на более чем 1,5 миллиарда гривен, предназначенных для закупки боеприпасов. Схема предусматривала обход более выгодного прямого контракта с производителем, что привело к 30% переплате.