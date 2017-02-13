Действующий президент Туркменистана переизбран на третий срок

Ранее Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане сообщила, что итоговая явка на выборах президента Туркменистана , которые прошли в воскресенье, составила 97,27% избирателей.

На пост президента, кроме Г.Бердимухамедова, претендовали еще восемь кандидатов.

Напомним, политическая оппозиция, которая действует в изгнании со времен Туркменбаши, неоднократно предлагала включить в списки своего кандидата, но в Ашхабаде эти предложения игнорируют.