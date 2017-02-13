Чинного президента Туркменістану переобрали на третій термін
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Чинний глава Туркменістану Гурбангулі Бердімухамедов переобраний президентом республіки на третій термін, він набрав 97,69% голосів, заявив у понеділок голова ЦВК країни, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Раніше Центральна комісія з проведення виборів і референдумів в Туркменістані повідомила, що підсумкова явка на виборах президента Туркменістану, які пройшли в неділю, склала 97,27% виборців.
На пост президента, крім Г.Бердімухамедова, претендували ще вісім кандидатів.
Нагадаємо, політична опозиція, яка діє у вигнанні з часів Туркменбаші, неодноразово пропонувала включити в списки свого кандидата, але в Ашхабаді ці пропозиції ігнорують.