Действующий обладатель Кубка Стэнли потерпел третье поражение на старте сезона НХЛ

Детали

Судьба матча решалась в серии буллитов, ведь основное время противостояния завершилось боевой ничьей 3:3. Хозяев шайбы забрасывали Стэмкос, Джозеф и Пойнт, а за “Колорадо” Рантанен, Ландескуг и Маккиннон.

В послематчевой серии буллитов лучше оказались гости — 3:2.

Стоит отметить, что “молнии” потерпели третье поражение в пяти матчах в начале сезона и с 5-ю баллами идут только 12-ми в Восточной конференции. “Колорадо” выиграл второй поединок.

Дополнение

Среди других матчей отметим четвертые победы при одном поражении у “Сент-Луиса” и “Миннесоты”.