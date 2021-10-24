Действующий обладатель Кубка Стэнли потерпел третье поражение на старте сезона НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В рамках регулярного сезона НХЛ состоялся ряд поединков в одном из которых в гости к "Тампа-Бэй Лайтнинг" наведались хоккеисты "Колорадо", передает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Детали
Судьба матча решалась в серии буллитов, ведь основное время противостояния завершилось боевой ничьей 3:3. Хозяев шайбы забрасывали Стэмкос, Джозеф и Пойнт, а за “Колорадо” Рантанен, Ландескуг и Маккиннон.
В послематчевой серии буллитов лучше оказались гости — 3:2.
Стоит отметить, что “молнии” потерпели третье поражение в пяти матчах в начале сезона и с 5-ю баллами идут только 12-ми в Восточной конференции. “Колорадо” выиграл второй поединок.
Дополнение
Среди других матчей отметим четвертые победы при одном поражении у “Сент-Луиса” и “Миннесоты”.