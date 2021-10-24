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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Чинний володар Кубку Стенлі зазнав третьої поразки на старті сезону НХЛ

Київ • УНН

 • 12930 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В рамках регулярного сезону НХЛ відбулася низка поєдинків в одному з яких в гості до “Тампа-Бей Лайтнінг” навідалися хокеїсти “Колорадо”, передає УНН з посиланням на сайт ліги.

Чинний володар Кубку Стенлі зазнав третьої поразки на старті сезону НХЛ

Деталі

Доля матчу вирішувалася в серію буллітів, адже основний час протистояння завершився бойовою нічиєю 3:3. За господарів шайби закидали Стемкос, Джозеф і Пойнт, а за “Колорадо” Рантанен, Ландескуг і Маккіннон.

В післяматчевій серії буллітів кращими виявилися гості — 3:2.

Варто відзначити, що “блискавки” зазнали третьої поразки в п’яти матчах на початку сезону і з 5-ма балами йдуть тільки 12-ми у Східній конференції. “Колорадо” виграв другий поєдинок.

Доповнення

Серед інших матчів відзначимо четверті перемоги при жодній поразці у “Сент-Луїса” та “Міннесоти”.

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