Чинний володар Кубку Стенлі зазнав третьої поразки на старті сезону НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В рамках регулярного сезону НХЛ відбулася низка поєдинків в одному з яких в гості до “Тампа-Бей Лайтнінг” навідалися хокеїсти “Колорадо”, передає УНН з посиланням на сайт ліги.
Деталі
Доля матчу вирішувалася в серію буллітів, адже основний час протистояння завершився бойовою нічиєю 3:3. За господарів шайби закидали Стемкос, Джозеф і Пойнт, а за “Колорадо” Рантанен, Ландескуг і Маккіннон.
В післяматчевій серії буллітів кращими виявилися гості — 3:2.
Варто відзначити, що “блискавки” зазнали третьої поразки в п’яти матчах на початку сезону і з 5-ма балами йдуть тільки 12-ми у Східній конференції. “Колорадо” виграв другий поєдинок.
Доповнення
Серед інших матчів відзначимо четверті перемоги при жодній поразці у “Сент-Луїса” та “Міннесоти”.