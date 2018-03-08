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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30005 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 44779 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49347 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 99856 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89381 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103338 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110337 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Действующий глава МИД Германии сообщил, что не войдет в новое правительство

Действующий глава МИД Германии сообщил, что не войдет в новое правительство

Киев  •  УНН

 • 9530 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Нынешний министр иностранных дел Германию Зигмар Габриэль сообщил, что не попадет в новое федеральное правительство. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня Андреа Налес (лидер фракции Социал-демократической партии Бундестага - ред.) и Олаф Шольц (и.о. председателя СДПГ - ред.) сообщили мне, что я больше не буду в следующем федеральном правительстве", - написал он.

По словам З.Габриеля, за почти 30-летнюю политическую карьеру у него была возможность работать 18 лет для страны и для Социал-демократической партии на руководящих должностях.

Как сообщал УНН, в Германии проголосовали за формирование "большой коалиции".

Немецкие консерваторы и социал-демократы согласились провести 14 марта голосования по переизбранию Ангелы Меркель на пост канцлера.

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