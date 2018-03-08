Действующий глава МИД Германии сообщил, что не войдет в новое правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Нынешний министр иностранных дел Германию Зигмар Габриэль сообщил, что не попадет в новое федеральное правительство. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня Андреа Налес (лидер фракции Социал-демократической партии Бундестага - ред.) и Олаф Шольц (и.о. председателя СДПГ - ред.) сообщили мне, что я больше не буду в следующем федеральном правительстве", - написал он.
По словам З.Габриеля, за почти 30-летнюю политическую карьеру у него была возможность работать 18 лет для страны и для Социал-демократической партии на руководящих должностях.
Как сообщал УНН, в Германии проголосовали за формирование "большой коалиции".
Немецкие консерваторы и социал-демократы согласились провести 14 марта голосования по переизбранию Ангелы Меркель на пост канцлера.