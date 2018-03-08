Чинний глава МЗС Німеччини повідомив, що не увійде до нового уряду

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Нинішній міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель повідомив, що не потрапить до нового федерального уряду. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні Андреа Налес (лідер фракції Соціал-демократичної партії Бундестагу — ред.) та Олаф Шольц (т.в.о. голови СДПН — ред.) повідомили мені, що я більше не буду у наступному федеральному уряді”, — написав він.

За словами З.Габріеля,за майже 30-річну політичну кар’єру у нього була можливість працювати 18 років для країни і для Соціал-демократичної партії на керівних посадах.

Як повідомляв УНН, у Німеччині проголосували за формування “великої коаліції”.

Німецькі консерватори та соціал-демократи погодилися провести 14 березня голосування з переобрання Анґели Меркель на пост канцлерки.

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