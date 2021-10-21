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Действующие чемпионы победили в матче-открытии нового сезона НБА

Киев • УНН

 • 14926 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. В матче-открытии нового сезона НБА в гости к действующих чемпионов Ассоциации — “Милуоки Бакс” посетили игроки “Бруклин Нетс”, передает корреспондент УНН.

Действующие чемпионы победили в матче-открытии нового сезона НБА

Детали

Со старта баталии хозяева захватили преимущество на табло и удержали ее по итогам двух четвертей — 66:59. В этом промежутке на плаву гостей удерживал Патрик Милс. Австралиец реализовал все пять из пяти попыток с дальней линии.

Все попытки “Бруклина” во второй части противостояния были нивелированными. Как следствие уверена победа “Милуоки” — 127: 104.

В “Бакс” 32 очка и 14 пд сделал Адетокунбо, 20 очков добавил Миддлтон. За “Нетс” 32 балла и 11 пд сделал Дюрант, 21 добавил Миллс.

Что предшествовало этому

БК “Милуоки” во второй раз в истории стал чемпионом НБА.

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